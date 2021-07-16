Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de dolmalar... MasterChef yemek yarışmasında yarışmacılar tatlı ve tuzluyu bir araya getiren lezzetlerden kavun dolması yapmak için tezgahın başına geçti. İşte programın takipçileri tarafından merakla araştırılan kavun dolması tarifi ve yapılışı...

KAVUN DOLMASI TARİFİ

1 adet kavun

250 gr koyun-dana karışık kıyma

1 fincan pirinç

1 büyük boy soğan

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 kaşık zeytinyağı

KAVUN DOLMASI YAPILIŞI

Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur.

Bademler sıcak suda bekletilerek kabukları soyulur. Tavada zeytinyağında hafif kızdırılarak badem ve fıstıklar güzelce kavrulur.

Kuş üzümlerinin sapları da temizlenerek üzümler yıkanır. Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır.

Soğan ince kıyılır tavada eritilen tereyağında kavrulur.

Soğanlar pembeleşince kıyma eklenir. Ardından pirinç, tuz ve karabiberi eklenir. Sırasıyla badem, fıstık, kuş üzümü eklenerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavrulur.

Bütün malzemeler kavrulduktan sonra kavunun içine doldurulur ve kavunun kapağı kapatılarak 200 derece fırında 30 dakika kadar pişirilir. Afiyet olsun.