Kayacan Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan: Program olarak toplamda 100 girişime destek vereceğiz

Kayacan Ventures, yapay zeka teknolojisi kullanan ve küresel büyüme potansiyeli taşıyan B2B SaaS girişimlerine yönelik Türkiye’nin kapsamlı hızlandırma programını başlattı.

Performanslarına bağlı olarak 100 girişime özel tasarlanan ve toplamda 3 milyon dolara kadar yatırım desteği sunan program, finansal katkının yanı sıra özelleştirilmiş hibrit eğitimler, mentorluk ve ciro odaklı networking fırsatları sağlayarak girişimlerin büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.

25 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında alınacak başvurular yapay zeka destekli bir eleme süreciyle değerlendirilerek farklı yatırımcılardan oluşan jüri tarafından üç aşamalı seçimden geçecek. 7 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek program, direkt seçilen girişimlere başta ve sonraki süreçte yatırım yaparak diğer hızlandırma programlarından ayrışırken, KPI hedeflerini tutturan girişimcilere ek yatırım imkanı sunacak. Küresel rekabet avantajı kazandırmayı hedefleyen program, yurt dışında düzenlenecek özel bir motivasyon kampıyla başlayacak ve girişimlerin ihtiyaçlarına göre şekillenen eğitimlerle tamamlanacak.

"TÜRK GİRİŞİMLERİNİ UNİCORN’A DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Kayacan Ventures Hızlandırma Programı açılışında önemli açıklamalarda bulunan Kayacan Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, ‘’Türkiye’nin en kapsamlı hızlandırma programı olarak toplamda 100 girişime destek vereceğiz. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini küresel düzeyde öne çıkarmak için yola çıktık. Kayacan Ventures olarak hedefimiz, Türkiye’deki startupları dünya çapında unicorn seviyesine taşımak olacak. İleriye dönük güçlü yatırımlar ve stratejik mentorluk ile, bu girişimlerin global pazarda söz sahibi olmasını sağlayacağız. Yapay zekanın gücünü kullanarak iş dünyasından fintek teknolojilerine, sağlık teknolojilerinden enerjiye kadar her sektördeki lider girişimlerin hızla büyümesi için elimizden geleni yapacak ve onları unicorn olma yolunda destekleyeceğiz. Türkiye’nin potansiyelini dünyaya kanıtlayacağız’’ dedi.

PROGRAM, 7 NİSAN - 3 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

Programın başlangıcı öncesinde girişimcilerin uyum süreçlerini hızlandırmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Mısır’ın Sharm el-Sheikh bölgesinde özel bir lansman ve motivasyon kampı düzenlenecek. Etkinlik, girişimcilere finansal ve eğitim desteği sağlamanın yanı sıra psikolojik ve motivasyonel katkı da sunmayı amaçlıyor. Program, 7 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında yoğun bir süreçten geçecek ve girişimcilere yurt dışı seyahatleri, küresel network fırsatları ve sektördeki önemli danışmanlarla birebir görüşme imkanı sağlanacak. Türkiye’nin yapay zeka ekosistemine can suyu olacak bu hızlandırma programı, katılımcı girişimlerin küresel pazarda rekabetçi bir konum elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.