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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kayan taksiden aşağı düştü! - Haberler
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Kayan taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu ise aşağıya düştü

İstanbul Eyüpsultan'da korkutan bir görüntü kaydedildi. İlçede, kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı kayan taksiyi sürücüsü kapısından tutarak durdurmaya çalıştı, bu sırada paniğe kapılan ön koltuktaki yolcu inmeye çalıştığı sırada yola düştü. Yolcu taksinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SON DAKİKA: Kayan taksiden aşağı düştü! - Haberler
Kayan taksiden aşağı düştü!
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DHA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin dün sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi'nde çekildiği öğrenildi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir taksi yokuş aşağı kaymaya başladı.

DHA'nın haberine göre, aracın kaymasını engellemeye çalışan taksi sürücüsü araçtan indi ve kapıyı tutarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada aracın ön koltuğunda oturan yolcu ise paniğe kapılarak araçtan inmek istedi.

Kayan araçtan inmeye çalışan yolcu yola düşerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir süre daha kayan taksi daha sonra durdu. Duran taksiye yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı. Tüm bu anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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