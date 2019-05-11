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Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrini arama çalışmaları sürüyor

AA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 gün önce kaybolan kız çocuğunu arama faaliyetleri sürüyor. Kayıp bebek için soruşturma başlatan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurdu.

ecrin bebek

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için dün ara verilen çalışmalara, beşinci günde yeniden başlandı.

Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden iki tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri katılıyor.

AFAD, 32 kişilik ekiple çalışmalara katılırken, bir iz takip köpeği, iki canlı arama köpeği, iki de kadavra arama köpeği kullanılıyor.

Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü de 20 kişilik ekiple arama çalışmasına destek veriyor.

Ayrıca helikopter ve jandarmaya ait iki drone'la da bölge havadan taranıyor.

Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kızın bulunması için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA 

Konuyla ilgili açıklama yapan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, “Evinin önünde oynarken kaybolduğu ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma işlemleri sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş, Ecrin Kurnaz'ın bulunabileceği adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, sahil güvenlik ekiplerince karadan ve havadan çalışmalara başlanmıştır. Gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde Ecrin Kurnaz'a halen ulaşılmamış olup, Ecrin’in bulunmasına ve kişiyi yoksun kılma yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

 

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