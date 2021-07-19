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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaybolan küçük kızın feci sonu!
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Kaybolan küçük kızın feci sonu! Ailesi sinir krizleri geçirdi

Tekirdağ'da, 11 yaşındaki Asya Miraç Özen, oyun oynarken ortadan kayboldu. Küçük kızı aramaya çıkan yakınları korkunç bir halde buldu. Evlerinin karşısında bulunan ayçiçek tarlasındaki su deposunun devrildiğini gören aile, deponun altında kalan küçük kızın cansız bedeni ile karşılaştı

Kaybolan küçük kızın feci sonu!
Kaybolan küçük kızın feci sonu!
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İHA

Tekirdağ’da üzerine bir tonluk su deposu devrilen 11 yaşındaki Asya Miraç Özen, feci şekilde hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün akşam Saray ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde dışarıda oyun oynayan 11 yaşındaki Asya Miraç Özen'in ortadan kaybolması üzerine yakınları aramaya çıktı. Evlerinin karşısında bulunan ayçiçek tarlasındaki su deposunun devrilmiş olduğunu gören aile, depoyu kaldırdıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Küçük kızın su deposunun altında can verdiği ortaya çıktı.

Asya Miraç Özen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözyaşlarına boğulan ve sinir krizi geçiren küçük kızın yakınları ise, mahalle sakinleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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