Kafatası ve kemikler ele geçirildi

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Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde maden işçisi olarak çalışan 41 yaşındaki Murat B. 7 Ağustos 2018 tarihinde Karaelmas Polis Merkezine başvurarak yakın zamanda boşandığı ikinci eşi Dudu Çeştepe.’nin (40) 3 Ağustos 2018 günü “Ankara'ya gidiyorum” diyerek evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını beyan ederek kayıp başvurusunda bulundu.
‘KAYIP' YERİNE CİNAYET İHTİMALİ VAHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kayıp olarak bilinen Dudu Ç.'nin öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Olayda bir takım şüpheler ve çelişkilere ilişkin bulgular elde edilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği adeta dedektif gibi iz sürdü.
KATİL ZANLISI KOCANIN İLK EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından önceki gün kayıp başvurusunda bulunan koca Murat B. ile Murat B.’nin annesi Y.B. (68),ilk eşi H.V.(40),ve kızları T.B.(22) ve G.B.’yi (19) Karabük'ün Yenice İlçesine bağlı Ibrıcak Köyü’nde gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlılar buradaki sorgularının ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlıların adliyedeki sorguları sürüyor.
ORMANLIK ALANDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ
Yapılan tahkikatta kayıp başvurusunda bulunan Murat B.’nin boşandığı eşi Dudu Çeştepe’yi kendisini aldattığı gerekçesiyle 3 Ağustos 2018 günü Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevki'inde ormanlık alana götürdüğü ve burada bıçaklayarak öldürdüğü, cesedi ise olay yerinde bıraktığı ortaya çıktı.
KAFATASI VE KEMİKLER ELE GEÇİRİLDİ
Zanlı Murat B.’nin cinayeti itiraf etmesinin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması gerçekleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından Dudu Çeştepe’ye ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler buldu. DNA incelemesi için kafatası ve kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.
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