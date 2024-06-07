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        Haberler Gündem Kayıp gelin Nuran'ı kayınpederinin öldürdüğü ortaya çıktı - Güncel Haberler

        Kayıp gelin Nuran'ı kayınpederinin öldürdüğü ortaya çıktı

        Hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de canlı yayında cinayet itirafı geldi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 18:28 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:47
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        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
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        28 yaşında iki çocuk annesi Nuran Bayram’ı kayınpederi Cemal Bayram’ın öldürdüğü ortaya çıktı. Kayınpeder Cemal ve kayınvalide Yeter tutuklanırken, Yeter’in ilk sözü “Gelinimizle tartıştık ve kocam onu öldürdü!” oldu.

        Giresun’un Güce ilçesine bağlı Boncukçukur Köyü’nde 11 Haziran 2021’de bir anda ortadan kaybolan 9 yıllık evli, iki çocuk annesi olan 28 yaşındaki Nuran Bayram’ın 3 yıllık gizemi çözüldü. Nuran’ın annesi Suzan, aylarca damadı Savaş’ı Vazgeçme stüdyosunda kızının kaybı hakkında suçladı. Nuran’ın eşi Savaş suçlamaları reddetti. Bir süre oğlunun yanında stüdyoya gelen kayınpeder Cemal de iddiaları yalanladı. Ancak hafta başında Savaş, kayınpeder Cemal, kayınvalide Yeter ve yine şüpheli isimlerden amca Emir ile yenge Hatice gözaltına alındı. Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, olayı şüpheli buldu ve kayınpederin evinin çevresindeki 3 ayrı noktada yer altı görüntüleme cihazıyla Nuran Bayram’a ait bir iz aradı. Kadavra köpeği tarafından da desteklenen aramalar iş makinelerinin kazısıyla devam etti.

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        CİNAYET İTİRAFI CANLI YAYINDA GELDİ! KAYINVALİDE VE KAYINPEDER TUTUKLANDI

        Ekipler bir yandan kayıp gelin Nuran’ı ararken, dün Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayınında kayınpeder Cemal, kayınvalide Yeter ve Nuran’ın kocası Savaş adliyeye sevk edildi. Vazgeçme muhabiri Murat Sönmez, kayınpeder Cemal’e adliyeye girerken “Gelinini sen mi öldürdün?” sorusunu yöneltti. Cemal ise “evet” yanıtını verdi. İlk itiraf böyle gelirken gece saatlerinde kayınpeder ve kayınvalide “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuran’ın eşi Savaş, amca Emir ve yenge Hatice Bayram ise serbest bırakıldı.

        Kayınvalide Yeter, tutuklanırken gelinlerinin cesedinin olduğu yeri de tarif etti. Tutuklama sürecinin ardından Boncukçukur Köyü’nde Nuran Bayram’ın cesedini bulmak için hedef gösterilen noktada yeniden kazı çalışması yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        #CEMAL BAYRAM
        #Nuran Bayram
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