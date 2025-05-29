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        Haberler Gündem Kayıp kadın çalılıkların arasında yatarken bulundu - Güncel haberler

        Kayıp kadın çalılıkların arasında yatarken bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabahtan bu yana kendisinden haber alınamayan Neriman Ergene, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında yatarken bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:10
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        Kayıp kadın çalılıkların arasında yatarken bulundu
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        Manavgat'a bağlı Salkımevler Mahallesi'nde oturan Aynur Ergene, bugün saat 15.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, annesi Neriman Ergene'nin gece saat 04.30'dan bu yana kayıp olduğunu, eve gelmediğini, kendisini defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi.

        İhbar sonrası olaya müdahale için JAK Tim Komutanlığı ekipleri bölgede arama faaliyetine başladı. Yapılan aramalar sonucunda Neriman Ergene, evine yaklaşık 1 kilometre mesafede çalılıkların arasında yatarken bulundu.

        Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Neriman Ergene olay yerinden götürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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