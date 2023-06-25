Amerika Birleşik Devletleri´nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir´in Gönen ilçesinde kaybolan, Korhan Berzeg´i (83) arama çalışmaları sürüyor. 9 gündür kayıp olan Berzeg´i arama çalışmalarına bugün Ankara´dan gelen özel bir ekip de katıldı.

DHA'nın haberine göre ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.