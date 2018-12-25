7 yıl boyunca tasarladığı 'Dubai'den kaçma planı'nı bir Fransız ajanın yardımıyla gerçekleştiren ve bir süredir kayıp olan Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Maktum'un kızı Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum Hindistan'a 80 kilometre kala yakalanmış ve Dubai'ye geri getirilmişti.

Geri dönüşünün ardından Prenses'in Instagram hesabının kapatılması ve bir daha haber alınamaması ülkede merak konusuydu.

Latife'nin babası Başbakan El Maktum daha önce yaptığı açıklamada prensesin iyi ve evde olduğu belirtilmişti. Ancak Prenses Latife'nin yaşadığına dair somut bir kanıt olmaması tartışmaları alevlendirmiş ve farklı insan hakları örgütleri kamuoyunun bilgilendirilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları görevlisi ve İrlanda eski Başbakanı Mary Robinson'ın Prenses Latifa ile biraraya geldiği açıklandı ve ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı yayınlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada Prensesin ailesiyle birlikte Dubai'deki evlerinde olduğu belirtildi, ancak sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı yayınlanan fotoğrafın Prensese ait olduğuna inanmadıklarını belirtti.

7 YIL BOYUNCA KAÇIŞ PLANI YAPMIŞTI

Prenses Latife, Mart ayında bir Fransız ajanın yardımıyla 'hapishane' olarak bahsettiği Dubai'den kaçmış, bir daha da haber alınamamıştı.

Bindiği yat ile gitmeyi planladığı Hindistan'a 80 kilometre kala Whatsapp'tan "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" şeklinde bir mesaj yazarak yardım istedi.

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