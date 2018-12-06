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7 yıl boyunca tasarladığı 'Dubai'den kaçma planı'nı bir Fransız ajanın yardımıyla gerçekleştiren ve bir süredir kayıp olan Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum yakalanıp geri getirildi.
Prenses Latife, Mart ayında bir Fransız ajanın yardımıyla 'hapishane' olarak bahsettiği Dubai'den kaçmış, bir daha da haber alınamamıştı.
Bindiği yat ile gitmeyi planladığı Hindistan'a 80 kilometre kala Whatsapp'tan "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" şeklinde bir mesaj yazarak yardım istedi.
BBC'nin Dubai'den Kaçış isimli belgeseline göre, mesajda adı geçen 'arkadaş' Prenses'in spor antrenörü Finli Tiina Johanna Jauhiainen'di ve Prenses'e yardım ettiği, 'yatın çevresindeki adamlar'ın ise prensesi geri getirmekle görevlendirilmiş kişiler olabileceği düşünülüyor.
Belgeselde ayrıca, Prensesin kaçış için 2011 yılında iletişime geçtiği Fransız eski ajanın Jean-Pierre Herve Jaubert'le olduğu, prensesle yola çıkan mürettebatın ise Filipinlilerden oluştuğu belirtiliyor. Jaubert, belgeselde, Prenses'in kendisine e-posta attığını, kendisinin Prenses'e; "Bak, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı olduğunu söylüyorsun, belki bu bir tuzak, bunun gerçekliğini araştırmam lazım" dediğini söylüyor. Ajan Jaubert, Prenses Latife'nin yakalandığında Dubai'ye gitmektense öldürülmeyi istediğini söylüyor. Prensesin kaçmak için 7 yıl boyunca plan yaptığı ve 400 bin dolar para biriktirdiği öğrenildi.
Prenses kaçtıktan sonra, bir video paylaşmış, videoda, ilk kez 16 yaşındayken kaçmaya çalıştığını, ancak sınırda yakalandığını, 3 yıl hapiste tutulduğunu ve işkence gördüğünü söylemişti. Bu yaşadıklarından sonra özgürlüğü için daha dikkatli ikinci bir plan yaptığını anlatmış, "Kadınlara insanlıkdışı davranılıyor. Babam bunu bize daha fazla yapamaz" demişti.
Yakalandığından bu yana hiç kimse Prenses Latife'yi görmedi.
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