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HaberlerGündem3. SayfaKARDA KALDILAR! Son dakika: Furkan Keleş ve Rabia Bingöl bulundu, arkadaşları yok
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Yardım için ayrıldı, 3 gün oldu! Arkadaşları kurtarılan Ege aranıyor

Karaman'da, çarşamba günü yoğun yağış nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araçlarının kara saplanmasıyla biri kadın 3 kişi mahsur kaldı. İddiaya göre, cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Telefonla ulaşamayan yakınlarının ihbarıyla jandarma ve AFAD harekete geçip, dün sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Furkan Keleş ve Rabia Bingöl'e ulaştı. Ancak yardım için arkadaşlarının yanında ayrılan 26 yaşındaki Ege Kabalak bulunamadı. Kabalak'ın arama çalışmalarına 3'üncü günde de devam edildi

KARDA KALDILAR! Son dakika: Furkan Keleş ve Rabia Bingöl bulundu, arkadaşları yok
Yardım için ayrıldı, 3 gün oldu!
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DHA

Karaman'da, yoğun yağış nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp Ege Kabalak'ın (26) bulunması için arama çalışmalarına 3'üncü günde de devam edildi.

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Furkan Keleş (23),çarşamba günü arkadaşları Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26) ile yönetimindeki araçla Mersin'e gitmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ayrancı-Erdemli yolunu kullanmak istedi.

ANNESİ ULAŞAMAYINCA YARDIM İSTEDİ

Keleş'in kullandığı araç, saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. İddiaya göre, cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00'de jandarma ve AFAD'a durumu bildirdi.

2 KİŞİ KÖPEKLERİYLE BİRLİKTE KURTARILDI

İhbarın ardından harekete geçen ve gece boyunca çalışma yapan ekipler, dün saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'Liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Keleş ve Bingöl, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildikten sonra dün taksiyle Mersin'e hareket etti.

EGE KABALAK'A ULAŞIMALADI

AFAD ve jandarma ekipleri ise, yardım istemek için arkadaşlarının yanlarında ayrıldıktan sonra kaybolan Ege Kabalak'ın bulunması için çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara bugün hem Karaman hem de Mersin sınırı tarafından yeniden başlandı.

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