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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ TESPİT: Didim'de kaybolan Yağmur Tayhan'dan acı haber- Son dakika haberleri
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İki gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan ölü bulundu. Çocuğun vücudunda ise çok sayıda kesik izi olduğu tespit edildi

KORKUNÇ TESPİT: Didim'de kaybolan Yağmur Tayhan'dan acı haber- Son dakika haberleri
Kayıp Yağmur'dan acı haber!
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AA

İlçede ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

AA'nın haberine göre, bu sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, yol kenarındaki bir arazide ceset buldu. Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cansız bedenin, kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, aileye durumu bildirdi.

Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayhan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Cansız bedenin bulunduğu yerin, babasına ait lokma dükkanına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi. Öte yandan Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yolda yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

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