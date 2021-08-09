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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp yaşlı adam ölü bulundu
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Kayıp yaşlı adam gün sonra ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gündür haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam, ölü bulundu

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu
İHA

Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu Ahmet El Müslüm (93), iddiaya göre 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Alzaymır hastası yaşlı adamın bulunması için yakınları jandarma ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Arama çalışmaları kapsamında evine bir buçuk kilometre uzaklıktaki Aybastı Mahallesi'nde bulunan yaşlı adamın yapılan kontrollerinde öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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