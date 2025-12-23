Kayıptı, Didem Arslan Yılmaz buldu

Bir gün önce eşiyle birlikte programa katılan Nurcan Hanım, kızı Hatice’nin zorla kaçırıldığını ve hayatından endişe ettiğini ifade etmişti. Kaçıran kişinin de Ümit olduğunu iddia etti.

Ancak işler hiç onun anlattığı gibi gelişmedi. Bugün yayına Hatice bağlandı ve yanında, “Evlenmek istediğim ve sevdiğim adam” diyerek Ümit ile çıktı. Elini de bir an olsun bırakmadı.

“BU ELİ BANA KİMSE BIRAKTIRAMAZ”

İkilinin tüm Türkiye önünde el ele bir şekilde yayına çıkması Nurcan Hanım’ı fazlasıyla rahatsız etti. Nurcan Hanım yer yer öfke patlamaları yaşadı. “Kızım dön! Biliyorum tehdit ediliyorsun.” dese de kızı Hatice’ye söz geçiremedi.

Hatice, annesinin ısrarlarına “Biz birbirimizi seviyoruz, ayrılmayacağız.” diyerek cevap verdi. Ümit ise Didem Hanım’ın “Nikâh kıymayı düşünüyor musunuz?” sorusuna,

“Evet, nikâh kıyacağız. Havalar biraz daha ısınınca düğün yaparız. Düğünümüz çok gösterişli olacak.” diyerek yanıt verdi.