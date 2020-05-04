Kayısı komposto tarifi

Kayısı kompostosu yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyaç duymuyoruz. Ramazan ayının serinletici içecek grubunda birinci sırada görebiliriz. Komposto yaparken önce şeker ve suyu kaynatmanız meyvelerin parçalanmasını önleyecektir.
Kayısı Kompostosu için Malzemeler:
- 1 kg olgunlaşmış taze kayısı
- 6 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı karanfil
- 3 adet çubuk tarçın
Kayısı Kompostosu Nasıl Yapılır?
- Kayısıları yıkayalım.
- Suyu ve şekeri tencereye koyup kaynaması için ocağa alalım.
- Kaynayana suyun içine kayısıları atıp 10 dakika kadar pişirelim.
- Eğer kayısılar yumuşamamışsa 5 dakika daha kaynatalım.
- Atlını kapatınca karanfil ve tarçın ilavesini yapalım.
- Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakalım.
- Afiyet Olsun.
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