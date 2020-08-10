Pazarlarda ve marketlerde kayısı boy göstermeye başladığında alıp, marmelatını yapıp, kahvaltılarda tüketmek için tam da zamanı. Tereyağlı kızarmış ekmeğin üzerine kayısı marmelatı ile bir de yanına çay aldığınızda değmeyin keyfinize. Gelin hep birlikte kayısı marmelatımızı yapalım.

Kayısı Marmelatı Malzemeler:

1 kg kayısı

2,5 su bardağı şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

1Tatlı kaşığı tereyağı

Kayısı Marmelatı Yapılışı:

Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp robottan geçirin.

Üzerine şekerini ekleyin.

Kaynaması için ocağa alın.

Tereyağını ve limon suyunu ekleyin.

Ara ara karıştırarak suyunu iyice çekene kadar pişirin.

Uzun süre bekletmek isterseniz sıcakken cam kavanozlara doldurun.

Kapağını sıkıca kapatarak ters çevirin.

Hemen yemeye başlayacaksanız buzdolabında bekletebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kayısı marmelatının en önemli püf noktası kullandığınız kayısı miktarının yarısı kadar şeker koymanız.

Eğer kıvamını sulu bulduysanız 1-2 gün güneşte bırakıp, öyle kavanozlara koyabilirsiniz.