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Kayısı ülke, bölge ve Malatya ekonomisine önemli bir gelir kazandırdı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2022 yılında kuru kayısı ihracatında 400 milyon doların üzerinde bir gelirin elde edildiğini kaydederek, “Kayısı, 2022 yılında da hem ihracat miktarı hem de ihracat geliri açısından ülke, bölge ve Malatya ekonomisine önemli bir gelir kazandırdı” dedi

Kayısı ülke, bölge ve Malatya ekonomisine önemli bir gelir kazandırdı
Haber Merkezi

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya, 2022 yılında 76 bin 355 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 402 milyon dolar gelir elde etti. 2022 yılını bir rekorla kapatan ve totalde 500 milyon dolar gelir hedefini yakalayan Malatya’da, kayısı son dönemlerde kentin, üreticinin ve ihracatçının yüzünü güldürüyor.

100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefi bulunan kayısıda, 2023 yılının ocak ayında 7 bin tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirildi. Kuru meyve grubunda önemli bir ihracat kalemi olan kayısı ülke, bölge ve Malatya ekonomisine önemli bir gelir kazandırdı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2022 yılında kuru meyve ihracatında Malatya kayısısının Türkiye’nin, bölgenin ve Malatya’nın yüzünü güldürecek bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

1980 yılında kayıt altına alınmaya başlayan kuru kayısı ihracatının 2022 yılında geçen yıllara göre miktar olarak kısmen azalsa da gelir olarak önemli bir ihracat yılını geride bıraktığını kaydeden Özcan, şunları söyledi:

“Kayısı, pandemi döneminde özellikle insan sağlığı ve beslenme açısından önemli bir yer edindi. Tüketici de bunu önemseyip, benimsedi. Bunun yarattığı etkiyle beraber 2022 yılında da hem ihracat miktarı hem de ihracat geliri açısından ülke, bölge ve Malatya ekonomisine önemli bir gelir kazandırdı.”

“500 MİLYON DOLAR GELİR HEDEFİNİ YAKALADIK”

Özcan, Malatya’nın kayısı ihracatında 400 milyon doların üzerine çıkmış olmanın haklı gururunu yaşadığını belirterek, “Son 2 yılda 100 bin dolar ihracatla beraber 500 milyon dolar gelir elde etmekti. Pandemiden sonra Ukrayna-Rusya savaşı ihracatımızda önemli miktarda bir kısıtlamaya neden oldu. Buna rağmen kayısı ezberleri bozdu. 2022 yılında 400 milyon doların üzerine çıkarak tarihe bir not düşme fırsatını yakaladı. Totalde 500 milyon dolar geliri hedefini yakalamış vaziyetteyiz. Çekirdek, yaş kayısı ve iç piyasayı da eklediğimiz zaman kayısı, kuru meyve olarak kendi grubunda 500 milyon dolar gelir getirmenin mutluluğunu yaşıyor” diye konuştu.

“2023 YILINA DA İYİ BAŞLADIK”

2020 yılında yapılan yatırımların, alınan tedbirlerin, psikolojik baremler, üreticinin de ürüne ciddi anlamda sahip çıkması, ihracatçılarında yeni pazar ve fuarlarda kayısıyı tanıtmalarının ihracatta önemli bir rol oynadığını anlatan Özcan, Malatya kayısısının uzak doğu pazarlarında da kısmen Kovid-19 etkili olsa bile var olduğunu kaydetti.

Kayısının 2023 yılına da iyi bir başlangıç yaptığına dikkat çeken Özcan, “Ocak ayında da ihracat rakamlarımız çok iyi. 7 bin tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılının ocak ayına göre de yaklaşık 2 bin ton bir artış söz konusu. Gelirimizde de iki kat bir artış oldu” dedi.

Özcan, kayısının son dönemde hem fiyat istikrarı açısından hem de tüketicinin ağız tadını renklendirip, sağlık ve beslenme noktasında da önemli bir meyve olduğunu da sözlerine ekledi.

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