Kayısının faydaları nelerdir?

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Kayısının tüm vücuda iyi geldiğini de sözlerine ekleyen Tatlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kalbi koruyor, cildi güzelleştiriyor. Kayısı, sağlıklı ağız ve dişlerden parlak bir cilde kadar tüm vücut için yararlı bir besindir. Yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir.