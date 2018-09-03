Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 Kaymakamlık sınavı 2 Eylül'de gerçekleştirildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi testlerinden oluşan sınava katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2018 Kaymakamlık sınav sonuç tarihi...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık), 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.

Sınava katılan adaylar şimdi de sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 Kaymakamlık sınav sonuçları 27 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak.

Sınavda uygulanan konular;

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo - Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ