Kaymakamlık sınavı için tarihler belli oldu. ÖSYM 2018 Kaymakamlık sınavı için başvuruları 5 Temmuz 2018'den itibaren almaya başladı. Kaymakamlık sınavına kimler başvurabilir? Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte tüm detaylar...

KAYMAKAMLIK SINAVI 2018 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ilan edilen Kaymakamlık sınavı 2018 başvuru ve sınav tarihleri şöyle:

Başvuru tarihleri:

05.07.2018

12.07.2018

Sınav tarihi:

02.09.2018

Sınav sonuç tarihi:

27.09.2018

GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

5 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında başvuruların alındığı ve 2 Eylül günü yapılacak Kaymakalmlık Sınavı 2018 ile ilgili Kaymakam adaylarının merakla beklediği bir diğer tarih ise Geç Başvuru tarihleri. Ancak ÖSYM'nin resmi internet sitesinde Geç Başvuru tarihlerine ilişkin henüz bir bilgi yer almıyor.

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kaymakamlık Sınavına başvurabilmek için üniversitelerin; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ile İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri ve bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışı fakültelerinden en az dört yıl süreli eğitim veren bölümlerden mezun olmak gereklidir. Ayrıca 657 Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartlara sahip olmak, Devlet Memurları Kanununda yer alan genel memurluk şartlarına sahip olmak ile 35 yaş sınırının doldurulmuş olması da mezuniyet şartının yanı sıra aranılan diğer şartlardandır.

Açık öğretim fakültesi mezunlarından ise yalnızca iktisat, işletme, çalışma ekonomisi endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler gibi Anadolu üniversitesi iktisadi idari bilimler fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerinden mezun olanlar başvurabiliyorlar.