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Kaymakamlık sınavı ne zaman? Bakan Yerlikaya açıkladı: 2023 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi... İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) ile ilgili müjdeli haber geldi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu sınavın tarihini adaylarla paylaştı. Söz konusu sınava katılacak adaylar için; sınav tarihi ve sınava giriş belgeleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 28.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:30 facebook

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ile ilgili resmi açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, resmi Twitter hesabından sınav tarihini duyurdu. İşte hem sınav tarihi hem de sınav giriş belgesine dair bilgiler...

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2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen Kaymakamlık sınav tarihini duyurdu.



Buna göre; Kaymakamlık sınavı bu yıl 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.