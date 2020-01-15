Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in sözleri hakkında açıklama yaptı. Durmaz, "Partimizde kalması mümkün değil. Soruşturma başlattık istifasını istedik" dedi.

NE DEMİŞTİ?

MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” demişti.