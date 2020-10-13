Cıvıklı Pide tarifi, yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Kayseri'nin Develi ilçesinde üne kavuşan cıvıklı pide bol harcıyla ağızlarda enfes bir tad bırakıyor. İşte, cıvıklı pide yapılışı

CIVIKLI PİDE MALZEMELERİ

Cıvıklı pidesi (6 adet için)

700 gr kuzu boşluğu ve dana yağsız koldan hazırlandı. (çift bıçakla doğranması makbül veya satır Kıyması gibi videoda görüldüğü gibi )

2 orta boy çok ufak doğranmış kuru soğan

5-6 adet sivri biber incecik doğranacak

4-5 adet çekirdeği çıkarılmış domates

Tuz (2 çay kaşığı)



Pide hamuru için;

4, 5 su bardağı un

1 su bardağı + 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı ılık su

30 gr yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

CIVIKLI PİDE YAPILIŞI

Öncelikle hamuru mayalayalım maya, ılık su ve şekeri yoğurma kabına alalım.

Mayanın kabarmasını bekleyelim daha sonra unu tuzu ekleyip hafif ele yapışı bir hamur elde edip üzerini kapatıp yaklaşık bir saat iki katına çıkana kadar üstü kapalı bekletelim.

Bu arada Eti için gerekli olan ve inçe doğranan yeşil biber, domates ve kuru soğanı et ile karıştırıp harmanlayalım. Hamur mayalanınca 6 adet beze yapalım.

Her beze için merdane yardımı ile açıp pide şeklini verelim. Mümkün olduğunca inçe açılacak. Fırını alt -üst ayarda yarım saat çalıştıralım.

Çalıştırmadan önce içine bir kaba sıcak su koyalım. Fırın Tepsisinin içine yağlı kağıt serip açtığımız hamuru (içine 3 adet sığıyor) yerleştirip kıymalı harcımızı

Yerleştirelim. (Ben mutfak tezgahının üstünde Eti koydum. Tepsiye yerleştirene kadar hamur tezgaha yapıştı biraz alırken zorlandım. O yüzden iç malzemeyi fırın tepsisinin içinde koyun)

Fırın yarım saat sonunda dereceyi 200’e düşürün yine sadece alt üst konumda açık şekilde 15 dakika pişirin.

Düre sonunda pidenin altları pişmez ise bir beş dakika fırının bu sefer sadece alt açık olacak şekilde pişirin. Sıcakken dilimleyin maydanoz ve közlenmiş biber ile servis yapın. Afiyet olsun.