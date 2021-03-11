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HaberlerYaşamBaraj gölü kıyısında bulunmuştu... Kayseri'yi dünya literatürüne yerleştirecek - Haberler
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Kayseri'de bulunan 7.5 milyon yıllık fosil literatüre girecek

Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin literatüre gireceği bildirildi

Baraj gölü kıyısında bulunmuştu... Kayseri'yi dünya literatürüne yerleştirecek - Haberler
Kayseri'yi dünya literatürüne yerleştirecek
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AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda sayılı uzmanlar arasında gösterilen Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Juha Saarinen, Kayseri'ye gelerek geçen yıl bulunan ve laboratuvarda incelenen fillerin atası kabul edilen 7.5 milyon yıllık tam kafatası fosili üzerinde son incelemelerini tamamladı.

AA'nın haberine göre Yamula Barajı Gölü civarında kazı çalışmalarını sürdüren Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a bilgi verdi.

Finlandiyalı bilim insanı Juha Saarinen'in çalışmalarını anlatan Başoğlu, "Büyük ve tüm olan kafatası için iki gün tam çalıştı. 'Yurt dışında gayet saygın bir dergide yayımlanacak. Çünkü çok önemli bir fosil.' dedi. Burası referans noktası olacak. Yakında Kayseri'nin adını da Yamula'yı da dünya literatürüne yerleştirmiş olacağız. O açıdan da bizim için çok önemli bir gelişme. Bir anlamda Kayseri paleontolojide bir lider olacak, merkez olacak" ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başoğlu, Başkan Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.

Büyükkılıç da fosiller konusunda yaşanan gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini, bilim insanlarına her zaman destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

Kayseri'de bulunan fosillerin öneminin farkında olduklarını ve buna yönelik çalışmaları da hassasiyetle yürüttüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız fosillerle ilgili yapılan çalışmalar zaten uluslararası boyutta gündeme taşınmıştı. Şimdi de yine bilim insanları tarafından Okşan Hanım ve ekibi ile birlikte uluslararası boyuta taşıma yönünde yeni çalışmalara imza atılıyor. İnşallah biz yaptıracağımız müze ile hem müze sayısını artıracağız hem de fosillerle ilgili Paleontoloji Müzesi'ni şehrimize kazandırmış olacağız. Bu alanda şehir olarak bir bakıma uğrak yeri olacağız, bilimin merkezi olacağız. Nisan ayı itibariyle de müzemizin ihalesi yapılacak."

Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Çin'den Amerika'ya kadar bir çok bölgede görev yapan bilim insan Juha Saarinen'in Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin dünyada tek örnek olduğunu ve dünyadaki diğer çağdaş lokalitelerdeki fil fosillerinden kütlevi açıdan büyük olduğunu belirttiği ileri sürüldü.

Bulunan tam korunmuş, eşsiz bir kafatası örneğine ve diğer fosillere bakıldığında Kayseri'nin dünyada paleontoloji konusunda referans olacağını da çalışmalarında ifade ettiği kaydedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında, 2017 yılında Yamula Barajı Gölü'ndeki Taşhan bölgesinde kurtarma kazıları başlatılmış, zürafa, fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür, gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler bulunmuştu.

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