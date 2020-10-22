İHA

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Morkaya Sokak üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Ziya H. (33),iddiaya göre eşine sarkıntılık yapan Afgan uyruklu Tamim Mirzai (22) ile karşılaştı. Mirzai'nin kafasına taşla vurarak öldüren şahıs, yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağı attı.

Ziya H, daha sonra cesedin görülmesini önlemek için üzerini taşla örttükten sonra ağabeyinin evine gitti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, Mirzai'nin cesedi ile karşılaştı. Çevrede geniş çapta çalışma başlatan ekipler, şüpheli Ziya H'yi ağabeyinin evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Mirzai'nin cenazesi de, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan Ziya H. ise emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.