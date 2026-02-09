Kayseri'de iş insanına şantaj: 3 tutuklama
Kayseri'de bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre; bu kapsamda "yağma, tehdit ve şantaj" suçu işledikleri belirlenen S.Y. (28), F.C.T. (27) ve T.T. (26) düzenlenen operasyonla yakandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.