        Kayseri'de iş insanına şantaj: 3 tutuklama

        Kayseri'de iş insanına şantaj: 3 tutuklama

        Kayseri'de bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 05:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 05:06
        Kayseri'de iş insanına şantaj: 3 tutuklama
        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; bu kapsamda "yağma, tehdit ve şantaj" suçu işledikleri belirlenen S.Y. (28), F.C.T. (27) ve T.T. (26) düzenlenen operasyonla yakandı.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

