2 gündür kayıptı, toprağa gömülü cansız bedeni bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Develi ilçesinde yaşayan Emrah Balkaş´tan 2 gündür haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. İhbarın ardından polis ekipleri, Balkaş´ın bulunması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş´ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Yapılan çalışma sırasında Balkaş´ın Abdulbaki Mahallesi´ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. DHA'nın haberine göre; ihbarın yapıldığı arazide yapılan kazı çalışmasında Emrah Balkaş´ın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

POLİS FİRARİ CİNAYET ZANLISINI ARIYOR

Tabanca ile vücudunun 8 yerinden vurularak öldürüldüğü belirlenen Balkaş´ın cenazesi yapılan çalışmanın ardından, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda cinayeti Eyüp Y.´nin işlediği belirlendi. Firari cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.