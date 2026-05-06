        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de kız öğrenci yurdunda yangın paniği | Son dakika haberleri

        Kayseri'de kız öğrenci yurdunda yangın paniği

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 9 katlı kız öğrenci yurdunun dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:26 Güncelleme:
        Kız öğrenci yurdunda yangın paniği
        Yangın, dün akşam saat 20.00 sıralarında Talas ilçesinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nda çıktı.

        9 katlı öğrenci yurdunun 4. katından yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası yurt tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Bina içerisinde bulunan dumanın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada öğrencilerin çevredeki işletmelere gidebileceğine dair anons yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

