Kayseri'de kız öğrenci yurdunda yangın paniği
Kayseri'nin Talas ilçesinde 9 katlı kız öğrenci yurdunun dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi
Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:26 Güncelleme:
Yangın, dün akşam saat 20.00 sıralarında Talas ilçesinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nda çıktı.
9 katlı öğrenci yurdunun 4. katından yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası yurt tedbir amaçlı boşaltıldı.
Bina içerisinde bulunan dumanın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada öğrencilerin çevredeki işletmelere gidebileceğine dair anons yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.
