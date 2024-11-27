Alınan bilgiye göre, Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın telefon uygulaması grubunda A.C. ile M.Ö. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine A.C., evinde bulundurduğu iddia edilen tabanca ile ateş açtığı komşusu M.Ö.’yü karnından, E.Ö.'yü ise bacağından yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.