Kayseri'de mezarlıkta cenin bulundu
Kayseri'nin Talas ilçesindeki bir mezarlıkta cenin bulundu. 4 aylık olduğu tespit edilen ceninle ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş: 24.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:52
Kayseri'nin Talas ilçesindeki Cemil Baba Mezarlığı'nda görevli bekçi, mezarlığın kaldırımlarında cenin buldu.
İhbar üzerine mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ceninin yaklaşık 4 aylık olduğu tespit edildi.
Cenin, incelenmek üzere Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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