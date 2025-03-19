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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de midelerinde uyuşturucu kapsülle yakalanan 3 İranlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de midelerinde uyuşturucu kapsülle yakalanan 3 İranlı tutuklandı

        Kayseri'de, midelerinde uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Kapsüllerin tıbbi yollarla midelerinden çıkarıldığı şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:53 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:55
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        Midelerinde uyuşturucu kapsülle yakalanan 3 İranlı tutuklandı
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        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu madde getiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında İran uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A'yı (27) gözaltına aldı.

        MİDELERİNDE KAPSÜLLER HALİNDE TESPİT EDİLDİ

        Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüphelilerin, Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde midelerinde 17 kapsül halinde 212,8 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; kapsüller, tıbbi yollarla şüphelilerin midesinden çıkarıldı.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #kayseri
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