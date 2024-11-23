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        Haberler Gündem Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kayseri'de müstakil evde yangın çıktı

        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 00:34 Güncelleme: 23.11.2024 - 00:34
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        Kayseri'de müstakil evde yangın çıktı
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        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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