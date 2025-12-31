Kayseri'de otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi öldü
Kayseri'de otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı hayatını kaybetti
Kayseri'de M.A.E. yönetimindeki otomobil, Alsancak Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı'ya (71) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.