        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi öldü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi öldü

        Kayseri'de otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 02:42 Güncelleme: 31.12.2025 - 02:42
        Otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi öldü
        Kayseri'de M.A.E. yönetimindeki otomobil, Alsancak Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı'ya (71) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

