Polisin "dur" ihtarına uymayan araç devrildi: 2 yaralı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi, kovalamaca sırasında aracın kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu yaralandı
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri, Furkan Y. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
Sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, yaklaşık 4 kilometrelik kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralılar, hastaneye kaldırılırken otomobilde tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Fotoğraf: AA