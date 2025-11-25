Habertürk
        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Polisin "dur" ihtarına uymayan araç devrildi: 2 yaralı

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi, kovalamaca sırasında aracın kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 00:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:29
        Polisin "dur" ihtarına uymadı: 2 yaralı
        Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri, Furkan Y. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

        Sürücü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, yaklaşık 4 kilometrelik kovalamacanın ardından Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yaralılar, hastaneye kaldırılırken otomobilde tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        Fotoğraf: AA

