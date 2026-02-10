Osmaniye'de yemek yerken boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı İlyas Yıldır, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. 112 Acil Sağlık Merkezi'nde Acil Tıp Teknikeri olarak görev yapan Yıldır, "Tek başına, yanınızda kimse yokken solunum yolu tam tıkandığında nasıl müdahale ed... Daha Fazla Göster

Osmaniye'de yemek yerken boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı İlyas Yıldır, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. 112 Acil Sağlık Merkezi'nde Acil Tıp Teknikeri olarak görev yapan Yıldır, "Tek başına, yanınızda kimse yokken solunum yolu tam tıkandığında nasıl müdahale edileceğini de bilmek çok önemli" dedi. (DHA)