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Kayseri'de trafik kazası! 2 ölü, 4 yaralı

AA

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kayseri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı ile Şehit Mehmet Baydur Caddesi'nin birleştiği kavşakta, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 38 ZK 057 plakalı otomobil ile 38 ABG 509 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan iki kişiyi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda çıkardı.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 38 ABG 509 plakalı otomobilde bulunan Okan Yılmaz (23) ile Ceyhun Öner (24) hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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