        Kayseri'de yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 13 yaralı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

        Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, orta refüjdeki birçok ağaca çarparak 200 metre sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 05:34 Güncelleme: 21.08.2025 - 05:36
        Yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
        Kayseri'de Hüseyin Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde karayolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.

        200 METRE BOYUNCA AĞAÇLARA ÇARPTI

        Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞ İYARALANDI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

