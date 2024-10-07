100 asker zehirlendi! Tedaviye alındı!
Kayseri'de, dün yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan yaklaşık 100 asker, mide bulantısı ve kusma şikayetinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Kayseri 1. Komando Tugayı Köşk Kışla’da görevli bazı askerlerde, akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.
KIŞLAYA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre durumu yetkililere bildiren askerler için, kışlaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
100 ASKER HASTANELERE KALDIRILDI
Yaklaşık 100 asker, zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.