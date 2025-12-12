Habertürk
        Kayseri haberleri: Eşya taşımaya giden nakliyeciyi ev sahibi bıçakladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eşya taşımaya giden nakliyeciyi ev sahibi bıçakladı!

        Kayseri'de, ev sahibi M.B., taşınma sırasında kavga ettiği nakliye firması elemanı M.K.'yi bıçaklayarak yaraladı. M.K., sağlık ekibini müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B., polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:53
        Eşya taşımaya giden nakliyeciyi ev sahibi bıçakladı!
        Kayseri'de olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tansel Caddesi’ndeki 11 katlı binada meydana geldi.

        BİNANIN BAHÇESİNDE TARTIŞTILAR

        DHA'daki habere göre Kayseri'den Antalya'ya eşyalarını taşıtmak için bir nakliye firması ile anlaşan ev sahibi M.B. ile eşyaları taşımaya gelen firma elemanı M.K. arasında binanın bahçesinde tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.B., bıçakla M.K.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        M.K., sağlık ekibini müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

