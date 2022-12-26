Ali Çamlı: Haklı olduğumuz bu meselede dosyamızı tahkime teslim edeceğiz



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz edeceklerini belirterek, "Bugün tahkimle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Perşembe gününe kadar süremiz var. En geç perşembeye kadar haklı olduğumuz bu meselede dosyamızı tahkime teslim edeceğiz" dedi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında 2 gün önce Yukatel Kayserispor'a 3 puan silme cezası verdi. Kararla ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu puan silme cezası geldikten sonra 'Başkan hiç moralinizi bozmayın. 3 kaybederiz 13 alırız' diyecek kadar iyi bir teknik ekip ve takımımız var. Seyircilerimiz ve kamuoyu bundan müsterih olsun. Ama biz tahkime gittik. Bugün tahkimle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Perşembe gününe kadar süremiz var. En geç perşembeye kadar haklı olduğumuz bu meselede dosyamızı tahkime teslim edeceğiz. Tahkimden çıkacak kararı bekleyeceğiz. Umarım ki federasyonun vermiş olduğu bu yanlış karar tahkimden döner. Çünkü yarış devam ederken yarışın ortasında puan silme diye bir uygulama hiçbir ülkede yok" diye konuştu.

"UMARIM BURADAN BİR ERTELEME ÇIKAR"

Kendilerine verilen cezaya bir tek İstanbulspor'un karşı çıkmadığını belirten Çamlı, "Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve Kulüpler Birliği'nin başkanlarının bulunduğu grubumuz var. Yani orada bu duruma karşı çıkan tek kulüp İstanbulspor. Normalde Kayserispor ile herhangi bir şey yok. İlişkilerimizde çok iyiyiz. Ama o da 'Kuralları ben yerine getirdim. Sen niye getirmedin?' diyor. O da konuya kendi penceresinden bakıyor. Şimdi bu iş gündeme geldiğinde sadece Kayserispor değil bir sürü kulübün böyle şeyleri var. 3 kez erteleyip 4'üncüsünde 'Sadece Kayserispor kaldı' deyip ceza verirseniz o hakkaniyet ile bağdaşmaz. Onun için umarım buradan ya bir erteleme çıkar ya da bir sonraki sezona ertelenir. Tabi verilecek her karara da saygı duyarız" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-12-26 21:22:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.