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7 kişinin ölümüne neden olan sürücünün 16 yıla çıkarılan cezasına itiraz

DHA

7 kişinin ölümüne neden olan sürücünün 16 yıla çıkarılan cezasına itiraz


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Adnan Özdemir'in (49) aldığı 12 yıl hapis cezası, istinafın bozma kararı sonrası yargılandığı davada 16 yıla çıkarıldı. Müşteki Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, karara itiraz etti ve dosyayı tekrar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
Kaza, 25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Özdemir'in kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobille sıkıştırdığı Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, karşı şeride geçince 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader (20) Üzüm yaşamını yitirdi.
1132 GÜN SONRA TESLİM OLDU
Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e geldi. 1132 gün sonra polise teslim olan Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ocak ayında görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Özdemir, pişman olduğunu belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Özdemir'i 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ehliyetine 2,5 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.
İSTİNAF BOZDU
Kovuşturma aşamasında taraflardan bazılarının dinlenmediğini, Adnan Özdemir'in makas atarak gittiği yönündeki iddiaya ilişkin de bazı tanıklar olduğunu hatırlatan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, eksiklik gerekçesiyle dosyayı bozarak yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden hakim karşısına çıkan Özdemir, karar duruşmasında hazır bulundu. Tutuklu sanık Özdemir, eski ifadelerini tekrarlayıp, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Özdemir'i bu kez 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.
KARARA YENİDEN İTİRAZ
Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, karara itiraz edip, dosyayı yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, tutuklu sanığa verilen cezanın az bulunduğu kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-12-28 10:17:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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