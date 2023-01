SMA'lı Melih, 2 kilo daha alırsa tedavi göremeyecek

Sevilay AYÖzge Zeynep ARIK/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Fatma- Osman Ceylan çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-2 tanısı konulan çocukları Melih Eymen'in (5) tedavisinde gereken 1 milyon 822 bin doların toplanması için başlatılan kampanyada yüzde 55'e ulaşıldı. Fatma Ceylan, "Evladımızın alacağı tedavinin kilo kriteri var. Bu yüzden evladımızın son 2 kilosu kaldı. Oğlumuz için geç kalmak istemiyoruz. Melih Eymen'i birlikte ilacına kavuşturabiliriz. Lütfen, desteklerinizi esirgemeyin" dedi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan Fatma ve Osman çifti, 16 Ocak'ta dünyaya gelen çocukları Melih Eymen'in oturmada zorlandığını fark etti ve hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu Melih Eymen'in SMA Tip-2 hastası olduğu anlaşıldı. Dubai'deki hastaneyle görüşen çift, tedavi ücretinin 1 milyon 822 bin dolar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine valilik onaylı kampanya başlatıldı. 5 yaşına kadar SMA'lı hastalara uygulanan tedavi için son 2 kilosu kalan Melih Eymen'in kampanyasında şu ana kadar yüzde 55'lik miktara ulaşıldı. Fatma Ceylan, "Melih Eymen'in ilk hastalığını fark ettiğimizde oturmasında bir sıkıntı vardı. Hiç emekleyemedi. Omuriliğinde skolyoz (omurga eğriliği) başladı. Belindeki kemik yamuldu. O zamandan beri doktora götürmeye başladık. 1 yıl boyunca tanı koydurmak için çok uğraştık. 2 kalça kemiğinden ameliyat etmek istediler. Sonra gen testi yapıldı ve maalesef SMA Tip 2 hastası olduğu ortaya çıktı. 2 yıldır hastalığı devam ediyor. Kampanyamız şu anda yüzde 55 oldu. Biz 8 aydır çok mücadele ediyoruz, çırpınıyoruz. Tedavisi bir ailenin tek başına karşılayamayacağı kadar pahalı bir miktarda. Bu paranın yüzde 55'ini topladık. Kalan yüzde 45'lik dilimi Kayseri ile birlikte el ele verip toplayacağımıza inanıyoruz. Umudumuzu hiç yitirmedik. Evladımız gün geçtikçe kas kaybı yaşıyor. Oğlumuzun kampanyası tamamlanıp, ilacına kavuşsun istiyoruz. İmkansız bir şey istemiyoruz. Ülkemizde aynı kampanyayı tamamlayan, tedavisine kavuşan yaklaşık 100 bebeğimiz var. Melih Eymen de onlar gibi iyileşebilir. Benim oğlum da fizik tedavi koridorlarından kurtulup parklara ve okula gitsin" diye konuştu.

'EVLADIMIZIN SON 2 KİLOSU KALDI'

Oğlunun gen tedavisi alabilmesi için son 2 kilosu kaldığını söyleyen Fatma Ceylan, "Evladımızın alacağı tedavinin kilo kriteri var. Bu yüzden evladımızın son 2 kilosu kaldı. Oğlumuz için geç kalmak istemiyoruz. Şu an ben tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Melih Eymen'i birlikte ilacına kavuşturabiliriz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. SMS ve IBAN numaralarımızla Melih Eymen'e bağışta bulunabilirsiniz. Oğlumuz ilacını alıp, tedavisine kavuşup, iyileştiğinde, attığı her adımda, aldığı her nefeste sizlerin 5 lirası, 10 lirası olacak. Bütün operatörlerden 'Melih' yazıp 1191'e gönderdiklerinde 20 TL karşılığında oğlumuza nefes olmuş olacaklar" dedi.

Melih Eymen'in psikolojik olarak da etkilendiğini söyleyen Fatma Ceylan, "Çünkü artık bebek değil bebeklikten çıktı, çocuk oldu. Her şeye aklı eriyor. Hastalığının farkında. Bütün oyuncaklarını SMA hastası olarak tanımlıyor, onlarla öyle oynuyor. Hayal dünyasında sadece SMA hastalığı var" diye konuştu.

Osman Ceylan ise "Yavrumuz SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Dubai'de bir hastane ile görüştük, 1 milyon 822 bin dolar istediler bizden. Parayı toplayıp gelmemizi bekliyorlar. Kayseri'nin desteği ile bugünlere geldik. Buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Evladımızın yaşamasını istiyoruz. Para yüzünden oğlumuzu kaybetmek istemiyoruz. SMS ve IBAN yoluyla oğlumuza destek olabilirler" dedi.

Melih Eymen de "Bana yardım eder misiniz? Dışarı çıkmak, top oynamak ve okula gitmek istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIKSevilay AY

2023-01-03 09:57:08



