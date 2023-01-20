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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. Ehliyetsiz A.K. (16), ailesinden habersiz 50 AEJ 021 plakalı otomobili aldı. Ardından arkadaşları Buğra Ö. (16) ve Yiğit Can U. (16) ile buluştu. 3 arkadaş otomobil ile gezintiye çıktı. A.K. yönetimindeki otomobil, Murat isimli sürücünün kullandığı 38 ADL 066 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü olayın şokuyla araç ile seyrine devam etti. Sürücünün kullandığı otomobil kaza yerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokak üzerinde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Yiğit Can U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar A.K. ve Buğra Ö. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-01-20 23:24:32



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