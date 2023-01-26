Park halinde ikaz lambaları yanan otomobilde ölü bulundu

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Hikmet İmamoğlu (51), yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran otomobilin arka koltuklarında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendirmek için seyir halinde olan polis ekipleri, yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran 38 DF 123 plakalı otomobili fark etti. Durumundan şüphelendikleri otomobilin yanına gelen ekipler, arka koltukta hareketsiz halde yatan bir kadın olduğunu gördü. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, arka koltukta yatan ve isminin Hikmet İmamoğlu olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İmamoğlu'nun cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-01-26 00:05:48



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