Hikmet Karaman'a `kel´ diyerek hakaret eden sanığa 1740 TL ceza



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)YUKATEL Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ettikten sonra 'kel' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fatih D., 87 adli gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fatih D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı. Ardından da 'Sus kel' şeklinde yorum yaptı. Şikayet üzerine şüpheli Fatih D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Fatih D. katılmadı. Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Fatih D., önceki ifadesinde, "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım. Hikmet Karaman'dan da özür dilerim" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Fatih D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırdı. Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-03-01 15:18:33



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