Kayseri´de 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de polisin düzenlediği operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kayseri-Niğde kara yolunda yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta, 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-28 16:35:46



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