Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı, yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı, yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)SİİRT'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan, firari komiser yardımcısı Kayseri'de jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'te yargılandığı davada FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısının Talas ilçesinde olduğunu saptadı. Ekipler, adresine düzenlenen operasyonla eski komiser yardımcısını gözaltına aldı. Hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-08-18 17:53:03

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Bağımlılıktan büyük deprem olamaz (2)
        Bakan Özhaseki: Bağımlılıktan büyük deprem olamaz (2)
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma tö...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma tö...
        Bakan Özhaseki: Bağımlılıktan büyük deprem olamaz
        Bakan Özhaseki: Bağımlılıktan büyük deprem olamaz
        Kayseri'de "Erciyes'ten Bozkıra Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları"nın tanıtım...
        Kayseri'de "Erciyes'ten Bozkıra Anadolu Dağ Bisikleti Yarışları"nın tanıtım...
        Kayseri'de kadılara yönelik e-ticaret eğitimi verilecek
        Kayseri'de kadılara yönelik e-ticaret eğitimi verilecek
        Emekli öğretmen su kabaklarını sanata dönüştürüyor
        Emekli öğretmen su kabaklarını sanata dönüştürüyor