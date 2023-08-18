FETÖ hükümlüsü meslekten ihraç komiser yardımcısı, yakalandı
Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)SİİRT'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan, firari komiser yardımcısı Kayseri'de jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'te yargılandığı davada FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısının Talas ilçesinde olduğunu saptadı. Ekipler, adresine düzenlenen operasyonla eski komiser yardımcısını gözaltına aldı. Hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-08-18 17:53:03