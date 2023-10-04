Erciyes'in zirvesi karla kaplandı
KAYSERİ'de,Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.
Giriş: 04.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:40
KAYSERİ'de,Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.
Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur kara dönüştü. 3 bin 500 rakımdaki Hörgüç Kaya mevkisi ile 3 bin 917 metreleri arasında etkili olan kar yağışı, Erciyes Dağı'nın zirvesini beyazla kapladı. Kent genelinde hava sıcaklıkları ise 10 dereceye kadar düştü.