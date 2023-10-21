Temizlik görevlisi olarak çalıştığı AVM'deki mescitte ölü bulundu
KAYSERİ'deS.G. (57), temizlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezindeki mescitte ölü bulundu.
KAYSERİ'deS.G. (57), temizlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezindeki mescitte ölü bulundu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'nda meydana geldi. Alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan S.G.'yi 3´üncü kattaki restoran bölümünde bulunan mescitte hareketsiz olarak görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından temizlik görevlisinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.